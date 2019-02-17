استقرار بسعر صرف الدولار لليوم الثالث ببورصة الكفاح بالأسواق المحلية

2019/02/17 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي ببورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم، الاحد، (17 شباط 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,800، وهي نفس الأسعار ليوم السبت.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 120.250 دينار.سعر شراء الدولار = 119.250 دينار.

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