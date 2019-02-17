مهندسون زراعيون في البصرة يتظاهرون وهذه مطالبهم

2019/02/17 | 12:11

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شارك العشرات من المهندسين الزراعيين في البصرة ،الأحد، في تظاهرة قرب

مديرية الزراعة في المحافظة لمطالبة الحكومة بالاهتمام بالقطاع

الزراعي ومنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية وتوفير فرص عمل في مؤسسات

القطاع العام للعاطلين منهم.ونظمت نقابة المهندسين الزراعيين تظاهرة سلمية قرب مقر مديرية

الزراعة البصرة شارك فيها العشرات من أعضائها الذين طالبوا الحكومة

بمنحهم المزيد من الحقوق الوظيفية، بما في ذلك صرف مخصصات هندسية

وتخصيص قطع أراض سكنية لهم، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين منهم"،

مطالبين الحكومة ايضاً بتعويض المزارعين المتضررين خلال الأعوام

الماضية من أزمة ملوحة المياه".

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