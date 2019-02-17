واشنطن تعتبر أن واردات السيارات تهديد للأمن القومي

2019/02/17 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في صناعة السيارات الأوروبية أمس الأول ان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر ان واردات السيارات تطرح خطرا يهدد الامن

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