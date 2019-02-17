هل يمكن لـ «عصائب أهل الحق» الانضمام إلى التيار السياسي الرئيسي؟

2019/02/17 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعْتبر «عصائب أهل الحق» إحدى أشهر الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، وهي على وشك أن تخضع لعقوبات الحكومة الأمريكية بسبب العديد من

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