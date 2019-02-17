الاستخبارات تلقي القبض على احد قناصي “داعش” بمحافظة الانبار

2019/02/17 | 12:12

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(المستقلة) … أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن القبض على احد قناصي داعش في منطقة الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على احد قناصي عصابات داعش الارهابي في قضاء الكرمه بالانبار ممن شاركوا بالقتال ضد قواتنا الامنية قبل التحرير” .

وأوضحت أن المعتقل “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب “، مشيرة الى “تسليمه لجهة الطلب” .

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