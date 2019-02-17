2019/02/17 | 12:12
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع مباشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: العراق يخفض إنتاج حقل مجنون النفطي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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