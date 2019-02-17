2019/02/17 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: سامر الرجالشاهد أبرز صور اليوم الختامي لبطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة استثنائية رائعة في ختام بطولة قطر توتال) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة استثنائية رائعة في ختام بطولة قطر توتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).