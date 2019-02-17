نافذة على الصحافة العالمية: الخلافة في ساعاتها الأخيرة

2019/02/17 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر عنوان «آخر ساعات الخلافة»، صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، وأشار موفد الصحيفة الخاص «لوك ماتيو» إلى أنه لم يبق من أرض «الخلافة» التي أقامها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق سوى أقل من كيلومتر مربع واحد، بعد أن كانت قد بلغت في أوجها مساحة تعادل نصف مساحة فرنسا..



وتناولت الصحيفة التهديد الذي يشكله فلول مقاتلي تنظيم «داعش» الذين تقدر أعدادهم بـ 18 ألف عنصر من بينهم 3 آلاف أجنبي.

«مسرح مفبرك»

ونشرت صحيفة «غازيتا رو» الروسية، مقالا تحت عنوان «مسرح مفبرك» للكاتب إيفان جوكوفسكي، حول ما نشرته «بي بي سي» عن التصوير المفبرك لهجمات كيميائية في سوريا..وجاء في المقال: قال ريام دالاتي المنتج في «بي بي سي» إن الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية تمت فبركته، وأن بإمكانه تأكيد الطبيعة المفبركة للشريط المصور سيئ السمعة في المستشفى، بعد تحقيق استمر ستة أشهر، وشدد على أن أحدا لم يمت في المستشفى.



ولم يتم العثور على شاهد واحد، ولا أي شخص من الذين تسمموا في المستشفى، ولم يتم العثور على أي بقايا للذخائر الكيميائية.



لكن تم العثور على مشاركين مباشرين في تصوير الفيديو المفبرك، الذي تم تقديمه كـ «دليل» على الهجوم الكيميائي.

اليابان رشحت «ترامب» لنوبل للسلام بطلب أمريكي

ذكرت صحيفة «آساهي» اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» رشح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لجائزة نوبل السلام الخريف الماضي بعد أن تلقى طلبا من الحكومة الأمريكية من أجل ذلك.



ويأتي تقرير الصحيفة في أعقاب ادعاء «”ترامب»، يوم الجمعة الماضي، بأن «آبي» رشحه لجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في فتح حوار مع كوريا الشمالية وتخفيف التوتر معها.



وقال “ترامب” في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن رئيس الوزراء الياباني أعطاه «أجمل رسالة» من خمس صفحات يرشحه فيها لجائزة نوبل للسلام.



ونقلت صحيفة «آساهي» عن مصدر بالحكومة اليابانية، أن الحكومة الأمريكية استطلعت رأي «آبي» بشأن ترشيحات جائزة نوبل للسلام بعد القمة التي عقدت بين «”ترامب» والزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” في يونيو/حزيران، العام الماضي.

شهادات أهالي حلب في كتاب جديد

وخصصت صحيفة «لوموند» الفرنسية، صفحة كاملة للناجين من معركة حلب التي سوّاها القصف بالأرض.



وهي شهادات جمعتها الصحفية «سيسيل اينيون» في كتاب صدر مؤخرا تحت عنوان« Le fil de nos vies briséesخيط حيواتنا المدمرة».



واختارت الصحيفة أن تنشر مقتطفات من هذا الكتاب من بينها شهادة عن نهر قويق حين فاض جثثا مقيدة اليدين.

فرنسا ضاقت ذرعا بـ «السترات الصفراء»

أشارت صحيفة «لوفيغارو» الى تراجع شعبية حركة السترات الصفراء، ونشرت تقريرا تحت عنوان «فرنسا التي ضاقت ذرعا بالعنف» على خلفية صورة سيارة تابعة للأمن وهي تحترق على مقربة من برج ايفل، وهو مشهد يتكرر منذ 13 أسبوعا في عدد من المدن الفرنسية.



وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها «والآن كفى»: إن صعوبة الأوضاع قد تبرر تحرك «السترات الصفراء»، لكنها لا تبرر العنف وخطاب الكراهية الذي رافقه في بعض الأحيان.

يا إلهي كم يحلو الضحك!

اختارت صحيفة «ليبراسيون» أن تخصص مقالا لـ «الستريت مديكس» أو أطباء الشارع، الذين دأبوا على التبرع بمساعدة الجرحى على هامش التظاهرات، وتجاهلت الكاتبة الصحفية «لوباريزيان» حركة السترات الصفراء في يوم تظاهراتها، وعنونت مقالها «يا إلهي كم يحلو الضحك» وذلك في موضع حديثها عن نجاح الفيلم الكوميدي الفرنسي Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? الذي شاهده أكثر من 3 ملايين و600 ألف شخص ما يعكس المزاج الحقيقي للفرنسيين في خضم شتاء المظاهرات والعنف.

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