هيئة النزاهة تكشف نتائج تقصيها عرض موقع الصناعات الجلدية للاستثمار

2019/02/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوصت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الاحد، بقيام وزارة الصناعة والمعادن باستحصال الموافقات الأصوليَّة من الجهات المعنيَّة بشأن مقترحات مشاريع الاستثمار وبما لا يتعارض مع التصميم الأساسيِّ لمدينة بغداد والمحافظات.وقالت الدائرة في تقرير لها حول الزيارة التي قام بها فريق عملها إلى وزارة الصناعة ومكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة؛ للتحقُّـق من مدى صحَّة المـعلومات التي وردت في خبر إحدى الوكالات الخبريَّة ورصده المركز الإعـلامـيُّ لهيئة الـنزاهـة، حول بيع مقرِّ الشركة العامَّة للصناعات الجلديَّة ( (SCLI إلى أحد المُستثمرين، لتشييد مولٍ تجاريٍّ وعزم الوزارة نقل مُوظَّفي الشركة إلى أطراف بغداد، ان “على الوزارة ومكتب المُفتِّش العامِّ دراسة الموضوع واتِّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه”.وشددت على “ضرورة أن يتمَّ ذلك عبر دائرة الاستثمار في الوزارة؛ لغرض تحديد ضوابط منح الموافقات الخاصَّة بالمشاريع الاستثماريَّة المُقترحة من الشركات التابعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنيَّة للاستثمار”، مشيرا الى ان “مجلس إدارة الشركة العامَّة للصناعات الجلديَّة قام أواخر العام الماضي بمفاتحة الوزارة، لاستحصال الموافقات الأصوليَّة لقراره بالإعلان عن جميع أراضي الشركة ذات المواقع المميزة في بغداد والمحافظات للاستثمار لتعظيم موارد الشركة”.وتابع ان “الاستثمار يكون خارج نشاط الشركة التقليديِّ مع وجود مواقع غير مُميَّزةٍ تصلح كمقرَّاتٍ بديلةٍ للمصانع”، لافتاً إلى “استجابة مجلس إدارة الشركة لمطالب المُوظَّفين، إذ قرَّر في وقت لاحق استثناء مقرَّات المصانع من العرض للاستثمار”.

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