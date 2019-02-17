2019/02/17 | 12:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
شهدت معظم مناطق البحرين مداهمات واسعة تشنها مرتزقة الكيان الخليفي منذ أيام، وأسفرت عن اعتقال 5 مواطنين خلال الـ48 ساعة الأخيرة بينهم 3 أطفال.
واعتقلت المرتزقة الأطفال الثلاثة حسين رضي وعلي حسين من منطقة المصلى وحسين الخباز من منطقة عالي.
هذا واعتقلت السلطات الخليفية أيضاً كل من الشاب حسن عبدعلي مليح من منطقة المصلى، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتزقة العدو الخليفي تعتقل 5 مواطنين في البحرين) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت معظم مناطق البحرين مداهمات واسعة تشنها مرتزقة الكيان الخليفي منذ أيام، وأسفرت عن اعتقال 5 مواطنين خلال الـ48 ساعة الأخيرة بينهم 3 أطفال.
واعتقلت المرتزقة الأطفال الثلاثة حسين رضي وعلي حسين من منطقة المصلى وحسين الخباز من منطقة عالي.
هذا واعتقلت السلطات الخليفية أيضاً كل من الشاب حسن عبدعلي مليح من منطقة المصلى، […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرتزقة العدو الخليفي تعتقل 5 مواطنين في البحرين alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتزقة العدو الخليفي تعتقل 5 مواطنين في البحرين) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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