2019/02/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شهدت معظم مناطق البحرين مداهمات واسعة تشنها مرتزقة الكيان الخليفي منذ أيام، وأسفرت عن اعتقال 5 مواطنين خلال الـ48 ساعة الأخيرة بينهم 3 أطفال.واعتقلت المرتزقة الأطفال الثلاثة حسين رضي وعلي حسين من منطقة المصلى وحسين الخباز من منطقة عالي.هذا واعتقلت السلطات الخليفية أيضاً كل من الشاب حسن عبدعلي مليح من منطقة المصلى، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرتزقة العدو الخليفي تعتقل 5 مواطنين في البحرين alansaar.

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