2019/02/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ان شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته يرفض ما حدث في مؤتمر وارسو الفاشل بارتماء النظام البحريني وبعض الأنظمة العربية في أحضان الكيان الصهيوني.وقالت الوفاق في بيان له إن “ارتماء النظام البحريني في أحضان الكيان الصهيوني وحده كافياً للكشف عن غياب التمثيل الشعبي والشرعية الشعبية لهذا النظام، الذي لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفاق: مؤتمر وارسو “فاشل” ..



النظام البحريني لا يعترف بالشعب ولا قيمة عنده alansaar.

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