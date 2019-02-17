2019/02/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاحد، ان محصول العنب والرمان الاكثر انتاجا من الفواكه الاخرى خلال العام الماضي، فيما اشار الى ان محصول الخوخ والكوجة الاقل للعام ذاته.وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير ان “انتاج الفواكه الصيفية لعام 2018، بين ان العنب والرمان الاكثر انتاجا من بين الفواكه الاخرى فيما كان الخوخ والكوجة الاقل”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي للاحصاء: العنب والرمان الاكثر انتاجا والخوخ والكوجة الاقل لعام 2018) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي للاحصاء: العنب والرمان الاكثر انتاجا والخوخ والكوجة الاقل لعام 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).