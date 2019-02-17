2019/02/17 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوصت هيئة النزاهة، الاحد، وزارة الصناعة والمعادن باستحصال الموافقات الأصوليَّة، بشأن مقترحات مشاريع الاستثمار في موقع الصناعات الجلدية.وذكر تقرير صادر عن دائرة الوقاية في الهيئة النزاهة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (١٧ شباط ٢٠١٩)، أن “على وزارة الصناعة والمعادن استحصال الموافقات الأصوليَّة من الجهات المعنيَّة بشأن مقترحات مشاريع الاستثمار وبما لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف كواليس ملف استثمار موقع الصناعات الجلدية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف كواليس ملف استثمار موقع الصناعات الجلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).