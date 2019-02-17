2019/02/17 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عثرت عناصر نجدة بغداد، الاحد، على أجسام غريبة تبين لاحقًا أنها أكداس للعتاد في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد. وقالت النجدة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (١٧ شباط ٢٠١٩)، إن “قوة من دوريات نجدة بغداد عثرت على أجسام غريبة في منطقة الدورة”.وأضاف البيان أن “القوة استعانت بالجهد الهندسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أجسام غريبة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أجسام غريبة جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).