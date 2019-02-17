كمارك كوردستان: لأول مرة بتاريخ العراق تتوحد الرسوم ونسعى لعدم تأثيرها على المواطن

2019/02/17 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت مديرية الكمارك العامة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان توحيد الرسوم الكمركية بين حكومتي بغداد واربيل ، هو الاول بتاريخ العراق.

وقال مدير الكمارك العامة في حكومة اقليم كوردستان سامال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي ان "الاتفاق على توحيد الرسوم هو أحد الايجابيات في التفاهمات بين الحكومتين، الاتحادية واقليم كوردستان"، مردفا "اننا نرى اليوم نتائج هذه التفاهمات على ارض الواقع".

واضاف "نسعى لاستكمال كل الاحتياجات الاخرى بهذا الملف، مع هيئة الكمارك العراقية"، مشيرا الى ان "توحيد الرسوم بين الحكومتين هو الاول من نوعه بتاريخ العراق".

واكد عبد الرحمن "السعي لعدم تأثير الرسوم على الاسواق ودخل الفرد"، مبينا "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على ان لا تكون الرسوم المستحصلة عالية".

ولفت الى انه "لا يوجد في اي دولة في العالم، استحصال رسوم كمركية من داخل البلد، لذلك فقد تم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على استحصال رسوم موحدة من ام قصر الى ابراهيم الخليل".

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