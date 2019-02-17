قيادي سني يطرح تساؤلاً بموقف العراق التفاوضي من اطلاق سراح قيادات بداعش

2019/02/17 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد القيادي السني اثيل النجيفي، اليوم الاحد، "انشغال العراقيين والفنانين بافتتاح MBC عراق"، في وقت "لم يسألوا عن مصير الأسرى والهاربين الدواعش من سوريا".

وقال النجيفي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعتها شفق نيوز "انشغل العراقيون بالفنانين وافتتاح MBC عراق ولم يسالوا عن مصير الأسرى والهاربين الدواعش من سوريا بعد معركتهم الاخيرة قرب الحدود العراقية".

واضاف ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب "هدد اوربا بالتفاوض او انه سيطلق سراح اسرى قيادات الخط الثاني من داعش"، متسائلا "فهل العراق مشمول بالتفاوض؟"، مردفا "وتستغربون ليش متشائم وأحذر".

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