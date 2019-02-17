محتجون غاضبون يقطعون طريقاً رئيساً بين بغداد واقليم كوردستان

2019/02/17 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام العشرات من المتظاهرين الغاضبين، اليوم الاحد، بقطع طريق رئيس يربط العاصمة بغداد باقليم كوردستان.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز بأن متظاهرين من ناحية جديدة الشط في ديالى، قاموا بقطع الطريق الرئيس بين المحافظة والعاصمة بغداد منذ الصباح وحتى الان".

واضاف ان "الاحتجاج سببه اختيار محمد قتيبة البياتي نائبأ لمحافظ ديالى"، مشيرا الى ان "قطع الطريق تسبب بزحام مروري كثيف، لكون الشارع المذكور يعد طريقا رئيساً لعبور الشاحنات والمركبات القادمة من اقليم كوردستان وديالى صوب العاصمة بغداد".

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