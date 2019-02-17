عرب وتركمان كركوك يرفضون انعقاد مجلسها خارج المحافظة

2019/02/17 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في مجلس محافظة كركوك، الاحد، عن رفض المجموعة العربية والكتلة التركمانية لعقد اجتماع للمجلس خارج القاعة التشريعية في محافظة كركوك.وقال المصدر، إن “الاعضاء العرب والتركمان في مجلس المحافظة رفضوا حضور اية جلسة تعقد برئاسة ريبوار فائق عبدالمجيد احتجاجاً على هروبه وإدانته من القضاء العراقي وصدور حكم غيابي ضده”.وحذر المصدر ان “انعقاد […]

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