المعرض الدولي للكتاب بالمغرب يختتم فعالياته

2019/02/17 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسدل الستار بمدينة الدار البيضاء المغربية على فعاليات النسخة الـ25 من المعرض الدولي للكتاب و النشر، نسخة سجلت إقبالا مكثفا تجاوز النصف مليون زائر.

وتنوعت فعاليات المعرض ما بين عروض فكرية وندوات وتوقيع لإصدارات جديدة.

وقال أحمد سعيد، ناشر مصري مشارك بالمعرض: “ليست هذه المرة الأولى لنا في معرض الدار البيضاء بل الثالثة، وذلك لتنوع الجمهور به وهو جمهور مميز ولديه ثقافة عالية ويحب أن يطلع على الجديد”.

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