الكشف عن مخطط استيطاني تهويدي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة

2019/02/17 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية اليوم الأحد، عن بدء مشاريع استيطانية تهودية جديدة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بقيمة 200 مليون شيكل، تشرف علي تنفيذها ما يسمى “الشركة لترميم وتطوير حارة اليهود”.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن المشاريع التي يجري تنفيذها من بينها، “مصعد الحائط المبكى” و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم”.



ويهدف مشروع “قرية جميلة” إلى تغيير معالم حارة اليهود، من خلال الادعاء بتنفيذ أعمال بنية تحتية، وملاءمته للأسطورة التوراتية المتخيلة من أجل جذب السواح اليهود وأولئك المتماثلين مع الرواية التوراتية.

وتعمل سلطات الاحتلال من خلال هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التهودية، إلى تغيير معالم المكان ومحو الآثار العربية والاسلامية فيه،ووضع نقاط للشرح عن المكان بحيث تتجاهل تاريخ المدينة العربي والفلسطيني.

وأضافت الصحيفة، إلى أنه يتم العمل حاليا على ترميم كنيس، يقول المستوطنون إنه تعرض للتدمير خلال العام 1948.



ويتوقع أن يستمر الترميم عدة سنوات، وسيتم خلال هذه الأعمال تغيير معالم المكان بالكامل، وسيصبح ارتفاع المبنى 25 مترا، وستتم إزالة الدرجات الموصلة إلى حائط البراق من خلال بناء مصعد.



وستبلغ مساحة هذا المشروع 2000 متر مربع، وتبلغ تكلفته 57 مليون شيكل، وسينتهي العمل فيه في العام 2022.

ووفقا للمخطط الاستيطاني، سيكون “متحف الحي الهورودياني” المشروع الاستيطاني الأكبر في حارة اليهود، وسيشمل عددا من البيوت في المكان بزعم أنه بناها “نبلاء القدس” في فترة هوردوس وحتى “خراب الهيكل الثاني”، كما سيشمل المشروع رسم كبير يتحدث عن تاريخ المكان بحسب الأسطورة التوراتية.

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