العراق/// إضراب العام للمعلمين يدخل حيز التنفيذ في عموم البلاد

2019/02/17 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الإضرابُ الشاملُ للمعلمينَ والمدرسين حيزَ التنفيذِ في عددٍ من المحافظاتِ بسببِ عدمِ تنفيذِ الحكومةِ الاتحاديةِ مطالبَ المعلمين في رفعِ المستوى المعيشي وتخصيصِ قطعِ أراضٍ

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