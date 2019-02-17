مالديني: هيجواين زواج فاشل ورومانيولي أفضل مني

2019/02/17 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر انتقد باولو مالديني، أسطورة ميلان والإداري الحالي بالفريق، لاعبه السابق جونزالو هيجواين، بينما أشاد بعدد من نجوم الفريق الحاليين بعد تحسن النتائج مؤخراً.

وحقق ميلان انتصاراً هاماً على أتالانتا في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف بفضل هدافه كريشتوف بيونتك الذي سجل مرتين، لينفرد بالمركز الرابع.

وتحدث مالديني بعد المباراة مع "سكاي": "هيجواين زواج فشل ولم ينجح، نحن هنا فريق جاد وميلانيلو مكان مهم، هي بيئة تساعد على النمو ولا أفهم كيف لم ينمو معنا".



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وأتبع: "بيونتك على الجانب الآخر جائع للتسجيل ومهاجمة المساحات، يذكرني بشيفشينكو، ولكن لا يزال أمامه الكثير".

كيسي: تعادل بيونتيك كان مفتاح الفوز على أتالانتا

بياتيك هو أسرع لاعب في تاريخ ميلان يسجل 6⃣ أهداف مع الروسونيري! 🔴⚫️ pic.twitter.com/xkM7Rhlqws— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019جاتوزو: ميلان يستمتع ويُمتع

وحول خليفته في الشارة أليسيو رومانيولي: "هو لاعب صامت، في عمر 23 عاماً مثله لم أكن جاهزاً بعد لحمل شارة القيادة، تطور كثيراً على الصعيد القيادي".

وعن علاقته بجينارو جاتوزو، مدرب ميلان: "رينو يستمع لما نقول دائماً، أحياناً لا يعجبه الكلان، ولكن يستمع، نريد نفس الهدف، وهو الوصول لأبعد نقطة ممكنة، المواجهة وجهاً لوجه تفتح الأذهان برأيي".

وختم بالإشادة بلوكاس باكيتا، لاعب الفريق الجديد: "شاب ذكي، طالبناه بأن يسرع، ولكن يعاني مع اللغة، له تأثير كبير على الفريق منذ وصوله بسبب جودته، يملك الموهبة بداخله ودائماً يتطلع للأمام".

ووصل ميلان إلى نقطته الثانية والأربعين بعد الانتصار على أتالانتا، بفارق نقطة عن إنتر الثالث الذي يلعب مساء الأحد أمام سامبدوريا.





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