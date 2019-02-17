واع / عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة

2019/02/17 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .ا

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن قيامها بتفجير مسيطر عليه غربي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي

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