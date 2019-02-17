عمليات بغداد تدعو الى عدم الرعب من انفجار سيقع غرب العاصمة

2019/02/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نوهت قيادة عمليات بغداد، الى عزمها تنفيذ عملية تفجير مسيطر عليها غربي العاصمة ودعت المواطنين الى الانتباه.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد، سيقوم بتفجير مسيطر عليه لكدس من المواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، وذلك بعد قليل ضمن مناطق غربي بغداد".ودعت المواطنين الى "إسترعاء الإنتباه من سكنة تلك المناطق وعدم الرعب حال سماع دوي الانفجار".انتهى

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