فيلم ايراني يحصد جائزة

2019/02/17 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاز الفيلم الإيراني القصير "الوشم" {تتو} للمخرج "فرهاد دلارام" بجائزة الدب الكريستالي كأفضل فيلم قصير في قسم "الجيل" بمهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ 69.

ويعتبر قسم "الجيل" أحد الأقسام الفرعية للمهرجان ويتنافس فيه أفلام تدور مواضيعها حول الأطفال والناشئة.والفيلم الايراني الاخر المشارك بهذا القسم هو "مكر الن" للمخرجة مريم زارعي ولم يفلح في الفوز بجائزة.وفاز فيلم "سينونمس" للمخرج ناداف لابيد بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.ويتناول الفيلم قصة شاب اسرائيلي يولد في فلسطين المحتلة يحاول التنصل من أصوله بعد انتقاله إلى باريس.ويحكي الفيلم قصة ياف {توم ميرسير} وكفاحه من أجل تحوله بشكل كامل ليصبح فرنسيا متنصلا من كل شيء يتعلق به كإسرائيلي.انتهى

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