“متقاعدون بلا وطن”البحث عن وطن صغير يدفع معلمي كركوك للاضراب عن الدوام

2019/02/17 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعتصم العشرات من معملي محافظة كركوك داخل مبنى نقابة المعلمين وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي لهم فضلاً عن توزيع قطع اراضي وصرف الرواتب المدخرة لمعلمي المناطق المستعادة من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.وقال نقيب المعلمين في محافظة كركوك، حسان الجبوري، إن ” اضرابنا عن الدوام والاعتصام سيستمر لمدة يومين 17 و18 شباط […]

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