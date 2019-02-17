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لاريجاني: مؤتمر وارسو أجوف وخطوة عجولة تدل على الافلاس الأمريكي والصهيوني

العالم الاسلامي ايران

لاريجاني: مؤتمر وارسو أجوف وخطوة عجولة تدل على الافلاس الأمريكي والصهيوني

الأحد 17 فبراير 2019 - 12:46

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، ان ما قامت به أميركا والكيان الصهيوني في مؤتمر وارسو دليل إفلاسهما وان الضجيج الذي اثاراه لم يسفر سوى عن خطابات مكررة لا قيمة لها.

وأدان لاريجاني مؤتمر وارسو، واصفاً "هذه الخطوة بالعجولة التي نفذتها أميركا والكيان الصهيوني في إقامة هذا المؤتمر الأجوف وقد دلل على إحباطهم وكانت نتيجة هذا الضجيج كله مجرد القاء كلمات مكررة وعديمة المحتوى ودلل أيضا على أن أميركا باتت أداة بيد مجموعة ارهابية وشاركت في الساحة الدبلوماسية بأوهام باتت لاجدوى منها على الصعيد الدولي قبل أن تثير الاجواء ضد ايران".وفي سياق آخر أشاد بـ"توجيهات قائد الثورة في بيانه الصادر بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية"، عادّا هذا "البيان بالثري حيال مستقبل الثورة الاسلامية وأنه حدد بجميع جوانبه نهج المسؤولين والشعب".



انتهى...س ح

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