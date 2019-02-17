مجلس الوزراء يكرم ’’أم قصي’’ لدورها الوطني المشرف  

2019/02/17 | 13:06

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بغداد -عراق برس-17شباط/ فبراير: قرر مجلس الوزراء، الاحد ، تكريم المواطنة أم قصي، التي حصلت على لقب عالمي ضمن أشجع نساء العالم، بعد انقاذها 58 طالباً من معسكر سبايكر.

وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان : “نظراً لدورها الوطني المشرف صوت مجلس الوزراء على تكريم السيدة (علية خلف صالح الجبوري) أم قصي من سكنة محافظة صلاح الدين/ ناحية العلم”.

وأوضحت، أن “المجلس قرر قيام امانة بغداد بتخصيص قطعة ارض سكنية ملائمة لها في العاصمة بغداد، وقيام مكتب رئيس الوزراء بمنحها معونة مالية مقدارها (25) مليون دينار”.

وتابعت، أن “قرار تكريم ام قصي يأتي نظراً لدورها المشرف الذي قامت به بإيواء (58) طالباً من معسكر سبايكر وحمايتهم ومساعدتهم على العودة الى أهلهم في عام 2014”.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية لتكريم أم قصي، والتكفل بأدائها الحج، بعد فوزها بالجائزة الدولية، ومقابلتها زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترامب.انتهى (1)

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