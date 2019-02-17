مضربو التعليم : لدينا 32 مطلباً اهمها تعيين وزير لديه خبرة تربوية

2019/02/17 | 13:06

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بغداد – عراق برس- 17 شباط / فبراير: اعلنت نقابة نقابة المعلمين فرع الرصافة، الاحد، استجابة 95 % من المدارس في عموم البلاد لطلبها بشأن الاضراب العام ليومين.

وتابعت ان ” “طلبات الكادر التربوي تتلخص في تعيين وزير لديه خبرة في مجال التربوي، فضلا عن توفير سكن لائق للمعلم والمدرس واطلاق المخصصات المالية للمحاضرين وكذلك التخصيصات المتوقفة، و ايقاف التعثر في وضع المناهج والمسيرة التربوية”مشيرة الى ، ان ” الاضراب سيستمر لمدة يومين ونحن بانتظار استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وفي حال عدم وجود اي طلب سيكون لنا موقف اخر”.

بدورها اعلنت نقابة المعلمين في ذي قار ، ان “مطالبهم تتمثل بـ 32 مطلباً أبرزها تصب في مصلحة الطلبة والمعلمين في ذات الوقت والعملية التربوية برمتها منها رفع التسكين وتوفير مخصصات وذلك لتحسين الوضع المعاشي”مبينة ان ” الاضراب لن يؤثر على الطلبة وذلك لعدم انتظام الدوام بالوقت الحالي وسيستمر الاضراب الى يوم غد الاثنين”.



انتهى اح

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