2019/02/17 | 13:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اكد نقيب المعلمين عباس السوداني, الاحد, أن الاضراب العام للمعلمين حقق مبتغاه في بغداد والمحافظات, مشيرا الى ان نسبة المشاركين في الاضراب اقتربت من نسبة 100%.
وقال السوداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجابة الطبقة التعليمية لدعوة النقابة كانت عالية جدا وتكاد تكون شاملة في عموم بغداد والمحافظات”, مشيرا الى ان “نسبة […]
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اكد نقيب المعلمين عباس السوداني, الاحد, أن الاضراب العام للمعلمين حقق مبتغاه في بغداد والمحافظات, مشيرا الى ان نسبة المشاركين في الاضراب اقتربت من نسبة 100%.
وقال السوداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجابة الطبقة التعليمية لدعوة النقابة كانت عالية جدا وتكاد تكون شاملة في عموم بغداد والمحافظات”, مشيرا الى ان “نسبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب المعلمين لـ”المعلومة”: الاضراب حقق مبتغاه ونسبة المضربين اقتربت من 100%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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