نقيب المعلمين لـ”المعلومة”: الاضراب حقق مبتغاه ونسبة المضربين اقتربت من 100%

2019/02/17 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد نقيب المعلمين عباس السوداني, الاحد, أن الاضراب العام للمعلمين حقق مبتغاه في بغداد والمحافظات, مشيرا الى ان نسبة المشاركين في الاضراب اقتربت من نسبة 100%.وقال السوداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجابة الطبقة التعليمية لدعوة النقابة كانت عالية جدا وتكاد تكون شاملة في عموم بغداد والمحافظات”, مشيرا الى ان “نسبة […]

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