سائرون: تعيين عبطان غير دستوري

2019/02/17 | 13:08

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سياسة ,

2019/02/17 14:57

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بغداد- العراق اليوم:قال النائب عن تحالف "سائرون" صباح طلوبي العكيلي، الاحد إن اختيار وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان لمنصب استحدث لأجله، إجراء غير دستوري، ولن يستمر طويلاً.



وذكر العكيلي في تصريح صحفي: "لم نسمع بمنصب ممثل رئيس مجلس الوزراء ولم نسمع بصلاحياته"، متسائلا: "هل عبطان سيكون مستشارا لرئيس الحكومة؟ هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".



وأضاف، أن "من يمثل رئيس مجلس الوزراء يكون لقضايا ومناسبات أو محافل معينة وبالتالي التمثيل يكون وقتياً"، مؤكدا أن "الدستور العراقي لم ينص على وجود منصب يحمل صفة ممثل رئيس مجلس الوزراء بشكل ثابت ومستمر".



وتابع النائب عن محافظة بغداد، أن "الهدف من هذا الترشيح هو انتظار انتهاء المهمة التي حددتها الموازنة الاتحادية لإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة"، مشيرا الى أنه "في الأول من شهر تموز ستنتهي صلاحيات الأمين العام لمجلس الوزراء".



ولفت إلى أن "تكليف عبطان لهذا المنصب المؤقت الذي لا يحمل صفة قانونية يهدف إلى تهيئته من قبل حزبه ورئيس الحكومة للحصول على موقع مناسب في الأول من شهر تموز المقبل".



وأشار إلى الحكمة يريد ضرب عصفورين بحجر " عبر ربط موقع أمانة مجلس الوزراء بمنصب امانة العاصمة بعد الاعتراضات التي أبداها نواب بغداد على تولي عبطان أمينا للعاصمة"، مشددا على أن "تحالف سائرون ينتظر نتائج ملموسة من رئيس مجلس الوزراء".

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