عضو في المكتب التنفيذي: من المعيب ان يهدد المعترضون لانتخابات الاولمبية بقطع المال عن الرياضة

2019/02/17 | 13:08

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بغداد- العراق اليوم:

قال عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية الفائز بالانتخابات سلام عواد اليوم الاحد، إن من ا...





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