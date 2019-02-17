إضافة مادتي الطحين الصفر والعدس لمفردات البطاقة التموينية بشهر رمضان

2019/02/17 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء اليوم الاحد، على قيام وزارة التجارة اضافة مادتي الطحين الصفر والعدس لمفردات البطاقة التموينية.

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