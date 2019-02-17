مفوضية الانتخابات تدعو الى الاسراع في اجراء التعديلات على قانون الانتخابات المحلية

2019/02/17 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، الى الاسراع في اجراء التعديلات على قانون الانتخابات المحلية.

و قال رئيس المفوضية معن الهيتاوي في تصريح صحفي, إن ” المفوضية حاليا جاهزة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات بنسب متفاوتة”، مبينا ان” هذه النسب تصل في بعض المراحل الى 90% وفي مراحل اخرى الى 50% “، لافتا الى ان ” بعض التعديلات القانونية غير مقرة حتى الان والتي يتوقف عليها برمجة الاجهزة و تشريع الانظمة الخاصة باحكام العملية الانتخابية بشكل امثل”.

واضاف ان ” المفوضية اقتراحت يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من العام الحالي موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد استكمال كافة متطلبات اجراء العملية الانتخابية”.

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