English | كوردى


وزارة التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي
2019/02/17 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعجاب 0

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي.وحددت الوزارة في وثيقة صدرت عنها وتلقته وكالة صدى, ان “يوم الـ31 من اذار المقبل هو اخر موعد لتنقل الطلبة في هاتين المرحلتين”.

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2019/02/636859940846674129-WhatsApp-Image-2019-02-17-at-1.53.20-AM-210x300

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا