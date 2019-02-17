وزارة التربية تعلن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي

2019/02/17 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن ضوابط تنقلات الطلبة للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي.وحددت الوزارة في وثيقة صدرت عنها وتلقته وكالة صدى, ان “يوم الـ31 من اذار المقبل هو اخر موعد لتنقل الطلبة في هاتين المرحلتين”.

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