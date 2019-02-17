إضراب عام في مدارس العراق .. ونقابة المعلمين تهدد بخطوات تصعيدية

2019/02/17 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حذر نقيب المعلمين في العراق عباس السوداني، اليوم الأحد 17 شباط 2019، من إجراءات تصعيدية " أكثر صرامة" في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب الكوادر التربوية.وقال السوداني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الحكومة العراقية ستكون أمام إجراءات تصعيدية أكثر صرامة في حال عدم استجابتها لمطالب نقابة المعلمين والتي تهدف لرفع مستوى التعليم في البلاد".



مشيراً إلى أن "أكثر من 90 % من الكوادر التدريسية استجابت لدعوة نقابة المعلمين في الإضراب عن الدوام الرسمي ولمدة يومين احتجاجاً على الظلم الذي لحق بالمعلم العراقي".وأضاف أن "الإضراب عن الدوام يعد رسالة إلى الحكومة العراقية في تحسين مستوى التعليم في العراق وإجراء التعديل على المناهج التربوية".



مؤكداً أن "الظلم والإجحاف لحق بالمعلم العراقي لذلك على الدولة تحسين مستوى معيشته وزيادة الاستحقاقات المالية له أسوة ببقية القطاعات الأخرى".وكشف السوداني، عن "تدهور كبير يهدد مستوى التعليم في العراق".



موضحاً أن "البنى التحتية للمدارس تعاني الكثير ونحن بحاجة إلى إعادة تأهيل العديد من المدارس في عموم العراق".كما أكد أن "الإضراب عن الدوام الرسمي سوف يستمر لغاية يوم غد الاثنين". ودعت نقابة المعلمين إلى الإضراب العام "لنيل الحقوق والاستكان إلى النهج الصحيح في إيصال الصوت القويم من أجل رفع الظلم الواقع على التلميذ والمدرسة والمعلم وحق الأجيال في تربية تليق بالعراق وإصلاح الواقع التربوي".

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