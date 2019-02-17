الصالحي : أية جلسة لمجلس كركوك مع رئيسها المحكوم بالسجن تعّد غير قانونية

2019/02/17 | 13:12

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رأى رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي أن أية جلسة لمجلس

كركوك مع رئيسها المحكوم بالسجن تعّد غير قانونية.

الصالحي أكد في تصريح مطلب الجبهة بتولي شخصية تركمانية لمنصب محافظ

كركوك ، وأشار إلى أن أهمية الزام بقاء القوات الاتحادية لمسك الملف

الأمني بكركوك و‏تحقيق الادارة المشتركة في الوزارات والدوائر.

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