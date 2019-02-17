القانونية النيابية : ليس لدينا أية تفاصيل بشأن قضية تمديد عمل العلاق

2019/02/17 | 13:12

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أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي أن لجنته ليس لها

اية تفاصيل بشأن قضية الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ومدة

عمله لعام دون تمديد رسمي كونها في عطلة تشريعية حالياً ، مشدداً على

انه في حال كان هنالك اجراء اداري غير قانوني فان اية قرارات قد تكون

صدرت عنه بحال كان التمديد غير قانوني فهي غير صحيحة فما بني على باطل

فهو باطل .

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