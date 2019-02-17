التربية تحدد ضوابط تنقلات طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2019/02/17 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حددت وزارة التربية، ضوابط تنقلات طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس اعدادي على ان يتوقف نقل الطلبة في 31/3/2019.

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