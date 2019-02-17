عمليات بغداد تنوه الى تفجير لكدس من المخلفات الحربية

2019/02/17 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، الى تفجير مسيطر عليه لكدس من المواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية تابعة لداعش.





وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد، سيقوم بتفجير مسيطر عليه لكدس من المواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، وذلك بعد قليل ضمن مناطق غربي بغداد”.

ودعا البيان، المواطنين الى “إسترعاء الإنتباه من سكنة تلك المناطق وعدم الرعب حال سماع دوي الانفجار”.

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