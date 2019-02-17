القدس.. عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019

2019/02/17 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو: “لدينا إصرار دوما أن تكون كلمة القدس حاضرة في كل المنصات الدولية”.

وأكد بسيسو في حوار خاص لبرنامج يوم جديد: “البرنامج الثقافي يعتمد على الشق الوطنى المحلي والعربي الإسلامي”.

وأوضح، “الاحتلال يحاول دوما تعطيل مسيرتنا الثقافية”.

وأشار إلى أن كل ركن في القدس شاهد على التراث الثقافي الفلسطيني.

واستطرد: “سيكون هناك فاعليات ثقافية في مختلف الدول الإسلامية لدعم قضية القدس”، مؤكدا أن الاحتلال يحاول محو الذاكرة الفلسطينية.

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