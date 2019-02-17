حوار خاص مع المطربة المصرية آيه عبد الرؤوف

2019/02/17 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المطربة المصرية آيه عبد الرؤوف إن مشاركتها فى برنامج ستار أكاديمي كان له تأثير كبير فى مسيرتها الفنية.

وأكدت عبد الرؤوف أن هناك تحديات عديدة تواجه المطربين الشباب، خاصة مع عدم دعم شركات الإنتاج لهم.

وأشارت عبد الرؤوف أن هناك العديد من الأغانى الفردية التى قامت بها، آخرها أغنية مش رجال التى ظهرت فى الفالنتين.

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