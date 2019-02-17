برلمان كوردستان يجتمع غداً لانتخاب هيئته الرئاسية

2019/02/17 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو -أربيل

اكتملت الاستعدادات لعقد جلسة برلمان كوردستان، يوم غد الاثنين 18 شباط 2019، وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ويقول رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان إنهم لا يجدون سبباً قد يدعو إلى عدم انتخاب الهيئة في جلسة الغد.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في أربيل، سنكر عبدالرحمن، بأن قرار عقد جلسة برلمان كوردستان يوم غد الاثنين 18 شباط 2019 مازال سارياً، وأن الاستعدادات للجلسة قد بدأت وتم إعداد قاعة البرلمان من النواحي التقنية واللوجستية لعقد الجلسة، ووجه رئيس السن لبرلمان كوردستان يوم أمس السبت الدعوة إلى جميع أعضاء البرلمان لحضور الجلسة، إذ يقضي النظام الداخلي للبرلمان بأن يتم تبليغ الأعضاء بموعد الجلسة قبل انعقادها بـ48 ساعة.وذكرت دعوة رئيس السن لبرلمان كوردستان بأن الجلسة البرلمانية ستعقد في الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين 18 شباط 2019، وأن جدول أعمال الجلسة يتألف من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأداء اليمين من قبل ثلاثة برلمانيين جدد يحلون محل كل من قوباد الطالباني، شاسوار عبدالواحد، وشعبان علي شعبان.وعن آخر أخبار جلسة الغد البرلمانية، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، أوميد خوشناو، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "الاستعدادات كلها قد تمت لعقد الجلسة البرلمانية غداً، ولا نلمس سبباً قد يدعو إلى عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في جلسة الغد".وأضاف خوشناو: "هناك تفاهم جيد بيننا وبين الاتحاد الوطني، ونأمل أن يسفر اجتماع اليوم عن نتائج جيدة، وحتى في حال عدم التوصل إلى تفاهم وتقارب، فإنه وحسب الاتفاقات الأولية سننتخب هيئة رئاسة البرلمان غداً، وسيكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، النائب الأول لرئيس البرلمان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونائبه الثاني من المكون التركماني".وهناك تحركات وفعاليات مكثفة قبل الجلسة البرلمانية واجتماعات ثنائية وغيرها بين الأحزاب المكونة لبرلمان كوردستان، ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع آخر اليوم، الأحد، بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لمعرفة قرار الاتحاد الوطني النهائي بخصوص جلسة الغد.يذكر أن مقاعد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان الـ111، موزعة كالآتي:الحزب الديمقراطي الكوردستان: 45 مقعداًالاتحاد الوطني الكوردستاني: 21 مقعداًحركة التغيير: 12 مقعداًالجيل الجديد: ثمانية مقاعدالجماعة الإسلامية: سبعة مقاعدالاتحاد الإسلامي الكوردستاني: خمسة مقاعدالحزب الاشتراكي الديمقراطي: مقعد واحدالحزب الشيوعي: مقعد واحدمقاعد الكوتا: 11 مقعداً، موزعة كالآتي:المسيحيون: ستة مقاعدالتركمان: خمسة مقاعدهذا وقد أكد جميع الأطراف أنهم سيشاركون في جلسة الغد، سوى الاتحاد الوطني الكوردستاني.



وفي حال عدم مشاركة الاتحاد في الجلسة، سيكون عدد البرلمانيين الحاضرين 90 برلمانياً، وبهذا يكتمل النصاب القانوني، حيث أن النصاب المطلوب هو 56 برلمانياً، النصف زائد واحد.وفي حال حضور 90 برلمانياً، فإن النصف زائد واحد المطلوب لتمرير أي قرار سيكون 46 صوتاً، وفي مثل هذه الحالة ستكون كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قادرة على حسم كل الأمور داخل قاعة البرلمان

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