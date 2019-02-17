ظريف: آلية التجارة الأوروبية للتعامل مع إيران لا تفي بالغرض

2019/02/17 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض وإن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وأضاف ظريف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن “ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية الخطير.”

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