الخارجية النيابية: مؤتمر وارسو تمهيد للتطبيع مع إسرائيل 

2019/02/17 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عدت لجنة العلاقات الخارجية , الاحد , مشاركة بعض الدول العربية في مؤتمر وارسو اعلان صريح للتمهيد بتطبيع مع الكيان الصهيوني, مشيرا ان الدول المشاركة تخطت السرية في علاقاتها مع “إسرائيل”.وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشاركة عدد من الدول العربية وجلوسها جنبا الى جنب مع […]

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