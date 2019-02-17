بالوثيقة.. نائب يكشف عن إدراج نينوى لأربعة مشاريع ’’وهمية’’ بموازنة 2017

2019/02/17 | 13:21

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بغداد اليوم- نينوى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، الاحد (17 شباط 2019)، عن إدراج المحافظة ل...





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