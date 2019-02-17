2019/02/17 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان اليوم الاحد، عن البدء باكساء الطريق الحدودي الرابط من منفذ عرر الى منفذ طربيل.

وقال وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك , ان ” الوزارة وبالتنسيق المشترك مع الجهد الهندسي التابع لقيادة قوات حرس الحدود باشرت باعمال اكساء الشريط الحدودي من منفذ عرر إلى منفذ طريبيل بمسافة 233 كم وبكلفة 49 مليار دينار”، مشيرا الى ان ” المدة زمنية المحددة للمشروع هي 545 يوما”.

واضاف الشوك أن “اكساء الطريق يأتي من أهميته الاقتصادية للبلاد فضلا عن اهميته العكسرية كونه يحتوي على عشرات المخافر الحدودية التي كانت تسلكها القطاعات العسكرية بوعورة مستغرقة اكثر من 12 ساعة فيها ما يتسبب بعطلات العجلات وتمزق الاطارات”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بإكساء الطريق الحدودي بين منفذي عرعر وطريبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بإكساء الطريق الحدودي بين منفذي عرعر وطريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).