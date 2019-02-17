الاتحاد الوطني يختار طالباني مرشحا لرئاسة برلمان كردستان

2019/02/17 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي، الاحد، بأن الاتحاد الوطني اختار بيكرد طالباني كمرشح لرئاسة برلمان كردستان.وقال المصدر، ان “الاتحاد الوطني اختار بيكرد طالباني مرشحه لرئاسة برلمان كردستان”، مبينا ان “الاتحاد تريث بالاعلان لحين توقيع الاتفاقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هناك انباء عن عقد اجتماع مساء اليوم بين […]

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