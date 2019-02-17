الخطوط الجوية تخفض سعر تذكرة السفر بنسبة 90% لمرضى السرطان

2019/02/17 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الاحد، تخفيض سعر تذكرة السفر بنسبة 90 بالمئة لمرضى السرطان.

وذكر بيان للخطوط الجوية وتلقته وكالة صدى، ان “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية باشرت بتخفيض سعر تذكرة السفر بنسبة 90 بالمئة لمرضى السرطان”.

‏‎واضاف البيان أن “المبادرة تهدف الى التقليل من الأعباء الملقاة على عاتق المرضى خاصة وانها ستشمل ايضاً تقديم جميع التسهيلات لهم”، لافتاً الى ان “التخفيض سيمنح مرتين في السنة وعلى السعر السياحي وسيتم فتح سجلات خاصة بالمرضى في شعبة التسويق التابعة للقسم التجاري في الشركة لتثبيت الأسماء والوثائق والتقارير الطبية التي تثبت الإصابة وعدد الرحلات”.





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