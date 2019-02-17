السليمانية/// المجلس القيادي للاتحاد الوطني يبعد نجم الدين كريم عن الحزب

2019/02/17 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبعدَ المجلسُ القيادي في الاتحادِ الوطني الكردستاني محافظَ كركوك المقال نجم الدين الكريم عن صفوفِ الحزب

مصدر من داخل الاجتماع اوضح أن المجلس القيادي عقد اجتماعاً

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